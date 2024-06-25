"غازتك": مجموعة الغاز الطبيعى بالسيارة تعمل بكفاءة في كل الظروف

كتبت -مروة الغول

نشرت الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" إحدى شركات قطاع البترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " عوامل آمان الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات موضحة أن الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات يتمتع بعوامل أمان مرتفعة عند استخدامه في السيارات والمركبات حيث يتم تصنيع اسطوانة الغاز الطبيعى وفقاً لأحدث الاشتراطات العالمية لتحمل الضغوط العالية والصدمات فضلاً عن إنه يتم تركيب صمام الاسطوانة كعامل أمان للسيارة ضد اي احتمالات وبه عدة صمامات أمان كما يلى:

1- يحتوى صمام الاسطوانة على صمام تصريف الضغط ((Pressure Relief Device والذى يفتح تلقائياً في حالة زيادة الضغط داخل الاسطوانة لتصريف الضغط الزائد من داخل الاسطوانة لخارج المركبة من خلال خراطيم تهوية لتصريف الغاز المسرب إلى خارج المركبة، وهو يعمل عند ٣٠٠ ضغط جوي.

2- يحتوى صمام الاسطوانة على صمام ((Thermal Pressure Relief Device وهو صمام يعمل تلقائيا عند ارتفاع درجة الحرارة، ويقوم بتفريغ الاسطوانة من الغاز لمنع زيادة الضغط داخلها ويعمل عند 110 درجات مئوية.

3- الاسطوانة مصممة لتعمل عند ضغط 200 ضغط جوي ومختبرة عند 300 ضغط جوي، وتتحمل حتى 500 بار أي مرتين ونصف ضغط التشغيل.

لذا فإن أسطوانة الغاز الطبيعى المضغوط التي يتم تركيبها في السيارات تعمل تحت أي ظروف من درجات الحرارة العالية دون أدنى مخاطر.



