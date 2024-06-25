بلينكن يؤكد لوزير الدفاع الإسرائيلى ضرورة وضع خطة لغزة ما بعد الحرب

واشنطن (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن لوزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، على ضرورة أن تضع إسرائيل بسرعة خطة قوية لما بعد الحرب فى قطاع غزة.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن بيان للخارجية الأمريكية قوله إنه بعد اجتماع الوزيرين في واشنطن، "أطلع بلينكن، جالانت على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال فترة ما بعد الصراع"، مشددا على أهمية هذا العمل لأمن إسرائيل، وأيضا تجنب المزيد من التصعيد في الصراع والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح ل عائلات إسرائيلية ولبنانية للعودة إلى منازلها.

ووفقا للتعليقات الصادرة عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، وصف جالانت اجتماعاته في واشنطن، ومنها اجتماعه بالوزير بلينكن، بأنها "حاسمة"، مضيفا أن الاجتماعات التي نعقدها مهمة للغاية ومؤثرة على مستقبل الحرب في قطاع غزة وقدرتنا على تحقيق أهداف الحرب، والتطورات على الحدود الشمالية مع لبنان.

وتابع جالانت، أن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة مهم للغاية، مؤكدا أن قضايا الخلاف الثنائية بين إسرائيل والولايات المتحدة يتم التفاهم بشأنها وحلها.