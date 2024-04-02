مرصد الأزهر يحذر من تنفيذ ذئاب داعش المنفردة هجمات إرهابية فى أواخر رمضان

كتب لؤى على

في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الروسية، موسكو، وأسفر عن مقتل ما يقرب من 144 ضحية، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن أبو حذيفة الأنصاري، المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي، أشاد بالهجوم الدموي، حيث شرع "الأنصاري" في التواصل مع عناصر التنظيم من "الذئاب المنفردة" على تطبيق تيليجرام، لحثهم على استهداف المسيحيين واليهود في الولايات المتحدة وأوروبا خلال شهر رمضان المبارك.

وفي تسجيل صوتي مدته 41 دقيقة، أعرب المتحدث باسم داعش عن سعادته البالغة نظرًا للتوسع العالمي للتنظيم الإرهابي موجهًا في الوقت نفسه نقدًا لاذعًا لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي اعتبره انحرف عن المنهج السليم.

كما شجع "الأنصاري" في التسجيل الصوتي أعضاء التنظيم في موزمبيق على مضاعفة الهجمات الإرهابية، وكذلك دعا لتنفيذ المزيد منها في المدن الكبرى بدولة الفلبين، مؤكدًا على ضرورة انصياع المقاتلين لأوامر قادتهم في التنظيم ونشر أفكاره المتطرفة في كل مكان.

من جانبه، حذر مرصد الأزهر الشريف الدول المستهدفة من استغلال تنظيم داعش الإرهابي لشهر رمضان لتنفيذ سلسلة من الهجمات لإضفاء الشرعية عليها كعادته في كل عام من حيث دعوة عناصره المتطرفين لنيل الأجر المضاعف عند تنفيذ المزيد من الهجمات الدموية في هذا الشهر المبارك، لهذا يدعو المرصد هذه الدول إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية خاصة مع تحول "الذئاب المنفردة" إلى أداة رئيسية يعتمد عليها التنظيم في تنفيذ عملياته.

كما أكد المرصد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لدحر تنظيم داعش وفروعه، وتفكيك خلاياه النائمة في جميع أنحاء العالم.