116.7 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

كتب ـ هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 84.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.9%، والعرب على 7.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 671.5 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى شراء بقيمة 116.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 88.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3%، وسجل العرب 6.5%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.1 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 1.6 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 28332.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6504.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9257.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 34698.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 7757.41 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 12.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.248 تريليون جنيه إلى 1.236 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 414.3 مليار جنيه إلى 410.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%.