اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى

الخميس، 18 أبريل 2024 06:11 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى البورصة
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 28332.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - ثاني أسبوع في شهر أبريل- وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6504.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9257.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 34698.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 7757.41 نقطة.

 

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 12.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.248 تريليون جنيه إلى 1.236 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 414.3 مليار جنيه إلى 410.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%.

 

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.662 تريليون جنيه إلى 1.647 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.9%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 4.5 مليار جنيه إلى 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%.

 

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 338.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.194 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 139.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.321 مليار ورقة منفذة على 191 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.05% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.95%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

 

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 13.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 282.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.8 مليار جنيه، بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 217.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 18.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 500.1 ألف عملية.

 







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