أخبار البورصة اليوم الخميس 18-4-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 18-4-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 7.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 28 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وديجتايز للاستثمار والتقنية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والقناة للتوكيلات الملاحية، ومصر للألومنيوم، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، واسيك للتعدين-اسكوم، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والكابلات الكهربائية المصرية، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وعبور لاند للصناعات الغذائية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وبنك كريدي اجريكول مصر، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، والتعمير والاستشارات الهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وأسمنت سيناء.



البورصة تخسر 88 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 7.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 88 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.915 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 4.6 مليار ورقة مالية بقيمة 7.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 169.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.74%، والعرب على 6.48%، واستحوذت المؤسسات على 41.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 16.7 مليون جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 1.2 مليار جنيه، 227.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 28332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 34698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.49% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.82% ليغلق عند مستوى 6504 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 9257 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 7757 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1565 نقطة.

وصعدت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 161 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

أوراسكوم المالية

أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ عرض شراء إجباري من خلال مبادلة أسهم على شركة أوراسكوم المالية القابضة لعدد 3.3 مليار سهم تمثل نسبة 68.9% من أسهم أوراسكوم، يأتي ذلك في إطار عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة بى انفستمنتس القابضة لشراء حتى عدد 4.2 مليار سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم فقط بمعامل مبادلة يبلغ 1 سهم من أسهم زيادة رأسمال شركة بى انفستمنتس القابضة (مقدم العرض) مقابل 56.76 سهم من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المستهدفة بالعرض).

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتا إيديتا للصناعات الغذائية، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد 700 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 29.1 مليون سهم، 620 ألف سهم، 887.5 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي 11.4 ألف سهم.

فيما اشترى أعضاء بمجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومصر لصناعة الكيماويات، والمهندس للتأمين، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لمنتجعات السياحية عدد 1.9 مليون سهم، 3 آلاف سهم، 42.8 ألف سهم، 816 سهمًا، 3668 سهم، 710.1 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، وإيديتا للصناعات الغذائية، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد عدد 29.1 مليون سهم، 700 ألف سهم، 3.7 مليون سهم، 14 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1100 سهم، واشترت إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 1200 سهم.

أعلنت شركة العربية لحليج الأقطان، بيع المساهم بيت الخبرة القابضة-كامار عدد 3.2 مليون سهم بسعر 6.42 جنيه بقيمة إجمالية 20.6 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.2% إلى 5.03%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، بيع المساهم عمرو عبد الرحمن فهمي أحمد عدد 620 ألف سهم بسعر 1.17 جنيه بقيمة إجمالية 725.4 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 6.39% إلى 1.17%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

بالم هيلز للتعمير

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن توقيع عقد شراكة مع إحدى شركات التنمية والاستثمار السياحي، والتي تمتلك قطعة أرض على مساحة 415 فدانًا بمنطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي الغربي، وذلك لإقامة مشروع سياحي متكامل يتضمن وحدات سكنية وتجارية وفندقية، مضيفة أنه جاري العمل على تفاصيل المخطط العام للمشروع، على أن يتم البدء في طرح الوحدات للبيع خلال الربع الثاني من العام الحالي.

شركة قناة السويس

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية، وحققت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا إيرادات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 سبتمبر عام 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024 مقابل 875.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 716.8 مليون حنيه مقارنة مع 608.4 مليون جنيه.

