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ترامب يهاجم قاضي أموال الصمت قبل ساعات من بدء المحاكمة: ملتوي مخالف للدستور

الإثنين، 15 أبريل 2024 04:01 م
ترامب يهاجم قاضي أموال الصمت قبل ساعات من بدء المحاكمة: ملتوي مخالف للدستور ترامب
كتبت : نهال أبو السعود

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انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القاضي في قضيته الجنائية المتعلقة بأموال الصمت اليوم قبل ساعات فقط من بدء المحاكمة الجنائية الأولى ضد رئيس سابق للولايات المتحدة

زعم ترامب أن القاضي خوان ميرشان المسؤول عن قضيته فاسد، وأن التهم الموجهة إليه سياسية بطبيعتها ولا أساس لها من الصحة، ووصف الجهد برمته بأنه مطاردة الساحرات.

كتب ترامب في منشور على تروث سوشيال صباح اليوم: إن الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين يغشون بالفعل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من خلال رفع كل هذه الدعاوى القضائية الكاذبة ضدي، أو المساعدة في رفعها، مما أجبرني على الجلوس في المحاكم، وإنفاق الأموال التي يمكن استخدامها في الحملات الانتخابية، بدلاً من أن أكون مشغولا بالحاق الأذى بجو بايدن المحتال أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة في المعارك الانتخابية

وفقا لنيويورك تايمز ، ستبدأ محاكمة ترامب الجنائية بشأن أموال الصمت، اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين في مانهاتن حيث يزعم ممثلو الادعاء أن الرئيس السابق قام بالتستر بشكل غير قانوني على مدفوعات لإخفاء علاقة سابقة خلال الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016.

كما ندد ترامب مرة أخرى بأمر حظر النشر الصادر ضده، والذي تم توسيعه بعد أن هاجم زوجة ميرشان وابنته في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب: أريد استعادة صوتي. لقد خدعني هذا القاضي الملتوي. مخالف للدستور! .. يمكن للطرف الآخر أن يتحدث عني، لكن لا يسمح لي أن أتحدث عنهم! .. ما يحدث انها محاكمة مزورة!

ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدلي بشهادته خلال المحاكمة، رغم أنه من المتوقع أن يحضرها شخصيا، بما في ذلك جلسة الاثنين.

 







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