بدء محاكمة ترامب في قضية أموال الصمت اليوم.. واختيار المحلفين أول الخطوات

كتبت : نهال أبو السعود

تبدأ اليوم أولى جلسات قضية أموال الصمت المتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لاخفاء علاقة مزعومة جمعتهما، وسيصبح ترامب اول رئيس سابق للولايات المتحدة يتم اتهامه بتهم جنائية مع اتخاذ الخطوة الأولى في المحاكمة اليوم باختيار هيئة المحلفين، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

تم اتهام ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال كجزء من مخطط لدفن القصص التي كان يخشى أن تضر بحملته الانتخابية لعام 2016.

وسيتم اختيار هيئة المحلفين اليوم حيث تهدف المحكمة لاختيار 12 من سكان نيويورك الذين يرغبون في وضع آرائهم الشخصية جانبًا واتخاذ قرار بناءً على الأدلة والقانون مع الاخذ في الاعتبار ان العملية يمكن ان تستغرق أيام عدة

وفقا للوكالة الامريكية لن يسمح بدخول كاميرات التلفزيون إلى قاعة المحكمة، لكن سيسمح بذلك لبعض المراسلين، للحصول على الصورة الكبيرة حول مشاكل ترامب القانونية.

ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال. وتصل عقوبة التهمة إلى السجن لمدة أربع سنوات، على الرغم من أن ما إذا كان سيقضي وقتًا خلف القضبان إذا أدين أم لا سيكون في النهاية متروكًا للقاضي.

وقال مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، إن ترامب كان يحاول إخفاء انتهاكات قوانين تمويل الحملات الفيدرالية، وهي استراتيجية قانونية غير عادية يقول بعض الخبراء إنها قد تأتي بنتائج عكسية.

والرئيس السابق متهم بتزوير السجلات الداخلية لمنظمة ترامب كجزء من مخطط لدفن قصص ضارة كان يخشى أن تضر بحملته لعام 2016، خاصة وأن سمعة ترامب كانت تعاني في ذلك الوقت من التعليقات التي أدلى بها بشأن النساء.

وتركز الاتهامات على رشاوى لامرأتين، الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوجال، اللتين قالتا إنهما خاضتا لقاءات جنسية خارج نطاق الزواج مع ترامب قبل سنوات، بالإضافة إلى بواب برج ترامب الذي ادعى أن لديه قصة عن طفل مزعوم لترامب خارج اطار الزواج، ويقول الرئيس السابق ان تلك اللقاءات المفترضة لم تحدث