غفا فى المحكمة.. تصريح يفجر غضب دونالد ترامب ضد صحفية

وكالات

يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي حضر أمس أولى جلسات محاكمته الجنائية في نيويورك، لم يكن مسروراً كثيرا من إحدى الصحفيات.

خلال اليوم الأول من محاكمته الجنائية بتهمة تزوير سجلات الأعمال، يبدو أن الرئيس السابق دونالد ترامب "حدق" في وجه المراسلة ماجي هابرمان من صحيفة نيويورك تايمز بعد أن كتبت أنه بدا وكأنه "نائم" في المحكمة.

فبعد أن غادر المحلفون قاعة المحكمة خلال استراحة بعد ظهر أمس الاثنين، حدق ترامب في المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، ثم حول نظره إلى صحفية تدعى ماجي هابرمان، بغضب على ما يبدو لعدة ثوان أثناء خروجه، حسب ما نقلت مجلة نيوزيويك.

أما السبب، فيعود إلى أن مراسلة صحيفة نيويورك تايمز، كتبت أن ترامب بدا ناعساً جداً خلال مجريات الجلسة القضائية.

كما أكدت أنه غفا في بعض الأحيان، وبدا وجهه مرتخياً وخاملاً وكأنه نائم.

وكتبت الصحفية في المدونة المباشرة للصحيفة، أن ترامب بدا نائما أثناء إجراءات المحاكمة.

كذلك أوضحت في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، مساء أمس، أنه سبق لترامب أن بدا ناعساً في جلسات سابقة، لكنه هذه المرة ظهر مختلفاً تماماً، حتى إنه لم ينتبه إلى ملاحظة مكتوبة مررها إليه محاميه تود بلانش. ولفتت إلى أن فكه بدا فعلاً مرتخياً وكأنه يغط في النوم.