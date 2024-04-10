اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أبريل 2024 12:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تنتهى الأحد المقبل

الأربعاء، 10 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تنتهى الأحد المقبل وزارة العمل - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

القطار الكهربائى الخفيف يعمل من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل خلال عيد الفطر

مسئولون بالصحة يطمئنون على حالة المرضى ويستطلعون رضاهم عن خدمة التأمين لصحى بالدقى

وزارة الصحة: تشديد الرقابة على منشأت تداول الأسماك المملحة والمدخنة

وزارة التموين: استمرار عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024

وزارة الصحة توجه برفع درجة الاستعدادات فى المستشفيات خلال عيد الفطر

وزارة الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض يضمن الشفاء السريع







اجازة العيد

عيد الفطر

القطاع الخاص

اخبار 24 ساعة

اخبار مصر

الصحة

التموين

وزارة العمل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة