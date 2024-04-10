أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تنتهى الأحد المقبل

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القطار الكهربائى الخفيف يعمل من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل خلال عيد الفطر

مسئولون بالصحة يطمئنون على حالة المرضى ويستطلعون رضاهم عن خدمة التأمين لصحى بالدقى

وزارة الصحة: تشديد الرقابة على منشأت تداول الأسماك المملحة والمدخنة

وزارة التموين: استمرار عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024

وزارة الصحة توجه برفع درجة الاستعدادات فى المستشفيات خلال عيد الفطر

وزارة الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض يضمن الشفاء السريع