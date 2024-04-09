هيئة السكة الحديد تلاحق بائعى تذاكر قطارات العيد فى السوق السوداء

كتب سيد الخلفاوى

قدم اليوم السابع بث مباشر، وضح خلاله عقوبات القانون لمن يبيع تذاكر القطارات فى السوق السوداء، والتى تصل للحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية تصل ل 20 ألف جنيه.

وتكثف هيئة السكة الحديد بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، حملاتها على ارصفة المحطات وشبابيك قطع التذاكر لضبط اى شخص يحاول بيع التذاكر بأزيد من سعرها.

ووجه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك وإتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الإستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط.



