أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع الفائض الأولى للموازنة إلى 1.41% من الناتج المحلى

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وزارة الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى فتح مكة بمسجد السيدة زينب

هيئة الرعاية الصحية تطلق مبادرة "ساعة سلامة" بمحافظات التأمين الصحى الشامل

العشر الأواخر فيها الخير كله وفرصة لمن فرّط وقصر.. درس التراويح بالجامع الأزهر

وزارة التضامن فى أسبوع.. توزيع 420 ألف كرتونة رمضان فى المحافظات

وزير التعليم العالى يشدد على توجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع

الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق يوما توعويا حول الاستخدام الرشيد للأدوية

روعة العمارة والتطوير.. وزير الأوقاف يتفقد مسجد السيدة زينب بعد إعادة تطويره.. صور

الصحة: تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي

وزيرا التعليم العالى والشباب والرياضة يشهدان احتفالية رمضانية بجامعة حلوان

وزارة‫ الرى: حصر كافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة