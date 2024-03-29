وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية يكرمان الزميلة آية دعبس

كتب: محمد الأحمدى

كرم حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الزميلة آية دعبس مسؤول ملف العمل والنقابات بجريدة اليوم السابع، وذلك تقديرا لجهودها المتميزة، فى إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمى لعام 2024.

جاء التكريم، خلال احتفالية إطلاق "الدليل الإرشادى لمُفتشى وزارة العمل حول التفتيش المُراعى للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبمشاركة مدير مكتب المنظمة بالقاهرة إيريك أوشلان.

وأكد الوزير على دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية للمرأة المصرية باعتبارها شريكًا أساسيًا في النهوض بالاقتصاد القومي،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تتبنى الحكومة عدداً من المبادرات، التى تستهدف تمكين المرأة، ودعمها لتقوم بالدور المطلوب منها للمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة"، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، حيث تعمل على رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، ومكافحة بطالة الإناث، من خلال تدريبها، وتعزيز قُدراتها للحصول على فرص العمل اللائقة، وتهيئة البيئة المُواتية لمُمارسة وريادة الأعمال، وتعزيز فُرصها في الحصول على التمويل المناسب والخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة، الأمر الذي يُساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.