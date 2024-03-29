الصحة: تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي

كتب وليد عبدالسلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشغيل وتطوير 3 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظات كفر الشيخ والقليوبية والدقهلية خلال شهر فبراير الماضي 2024، وذلك ضمن خطة الوزراة لتحسين خدمات العلاج الطبيعي المقدمة للمرضى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح قسم العلاج الطبيعي بوحدة المنشة الشرقية بإدارة سيدي غازي الصحية في محافظة كفر الشيخ، إلى جانب تطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة أسرة بلتان التابعة لإدارة طوخ الطبية في محافظة القليوبية، وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى صدر المنصورة في محافظة الدقهلية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضاف عبدالغفار أنه تم تزويد قسمى العلاج الطبيعى بمستشفيى صدر بنى سويف، وسمسطا المركزي بمحافظة بني سويف بجهازي ليزر، كما تم تنفيذ 22 يوم علمي لأخصائيي العلاج الطبيعي بمستشفيات محافظات الدقهلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، لإطلاعهم على أحدث استراتيجيات العلاج الطبيعي المتبعة، والأبحاث الحديثة في مجال العلاج الطبيعي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى عقد 13 دورة تدريبية لأخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي بمحافظات قنا وبني سويف، وأسيوط، والقليوبية لتنمية الكوادر البشرية، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك ضمن الخطة التدريبية الخاصة بالإدارة العامة للعلاج الطبيعي.

وتابع النادى أنه تم عقد ندوة تثقيفية عن تشوهات العمود الفقري بإحدى المدارس الحكومية في محافظة بني سويف، وذلك ضمن الحملة التوعوية للمدارس وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

