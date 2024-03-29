وزارة‫ الرى: حصر كافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لعرض الموضوعات التي ستتم مناقشتها والتنسيقات المزمع البدء فيها بين وزارة الموارد المائية والرى ومنظمة اليونسكو فيما يخص إعداد فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وترميم الوثائق التاريخية والمقتنيات والمنشآت ذات الطابع الأثري التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، والعمل علي إنشاء متحف للرى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لعرض المقتنيات التاريخية الخاصة بالرى .

وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التعاون مع شركاء التنمية لتمويل صيانة المنشآت والمقتنيات التاريخية التابعة للوزارة مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام 1862 ، و خزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام 1902 ، وقناطر أسيوط القديمة (عام 1902) ، وقناطر زفتى القديمة (عام 1902) ، وقناطر إسنا القديمة (عام 1906) ، وقناطر نجع حمادي القديمة (عام 1930) ، وقناطر إدفينا (عام 1951) ، بخلاف ما تمتلكه الوزارة من كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل "كتاب وصف مصر" ، و "ألبوم حفل إفتتاح قناة السويس عام 1869" ، و"أطلس خرائط مصر لعام 1928" وغيرها .

ووجه سويلم بإعداد حصر بكافة المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلى لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها ، تمهيداً للتنسيق مع منظمة اليونسكو لتحديد أولويات التأهيل المطلوبة والتنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات اللازمة لأعمال التأهيل والترميم المطلوبة .

كما شدد على مراعاة الحفاظ على الطابع التاريخى للمنشآت المائية التي يتم ترميمها من خلال الإستعانة بأفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.