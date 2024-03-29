وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد الروضة بحدائق الأهرام

كتبت - مرام محمد

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، مسجد الروضة بمنطقة حدائق الأهرام، والذى بنى على مساحة 400م2 ليسع ما يزيد عن 800 مصلى إلى جانب الفناء الخارجى.

وقدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خالص التهاني إلى محافظ الجيزة وشعب المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، متمنيًا بالمزيد والرقى لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما توجه وزير التنمية المحلية بالشكر والعرفان لمحافظ الجيزة لمجهوداته المبذولة من أجل الارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بشتى القطاعات.

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن افتتاح المسجد يأتى فى إطار احتفال المحافظة بعيدها القومى، الذي يوافق 31 من مارس من كل عام، والذى يعد إضافة مميزة لاستيعاب أعداد إضافية من المصليين بهضبة الأهرام.

وأكد المحافظ حرص المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجتمع المدنى على التوسع فى إفتتاح وتجديد المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام فى نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال مايقام بها من دروس ولقاءات خاصة خلال شهر رمضان والتى يلقيها علماء وأساتذة جامعة الأزهر.

حضر فعاليات الافتتاح اللواء الدكتور هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والقيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وجموع المصليين.