الخارجية تعلن عن مسابقة جديدة لتعيين ملحقين دبلوماسيين مطلع يوليو المقبل

كتب أحمد جمعة

أعلنت وزارة الخارجية، الجمعة، عن مسابقة جديدة للتعيين فى وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، وذلك فى الفترة من 1 يوليو: 4 يوليو المقبل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في إعلان لها إن الاختبار يشمل اللغة الغربية واللغات الأجنبية، القانون الدولي العام والمنظمات الدولية، العلاقات الاقتصادية الدولية، العلاقات السياسية الدولية، موضحة أن شروط المسابقة سيتم نشرها اعتبارا من 30 مارس الجاري على أن تقدم الطلبات اعتبارا من 14 أبريل إلى 9 مايو المقبل.

في سياق آخر، يعقد وزير الخارجية سامح شكرى مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير خارجية فرنسا ستبفان سيجورنى، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، وذلك فى قصر التحرير وسط العاصمة.

ومن المتوقع أن يناقش اللقاء تطورات الأوضاع الاقليمية خاصة الوضع في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع للشهر السادس على التوالي.