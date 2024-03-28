اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 28 مارس 2024 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضراوات والفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  حث شهدا استقرارا اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

‏- البصل بـ17 جنيها.

- الطماطم 10.5  جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 15جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 18 جنيها  .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها.

- الكوسة بـ 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 22 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 47 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 23 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 27 جنيها.

- جوافة بـ 27 جنيها.

- يوسفي سكرى 16 جنيها.

- البسلة 34 جنيها.

- الموز البلدي بـ 18 جنيها







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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