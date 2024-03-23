الصحة العالمية: قلل من استهلاك الدهون على الفطار وتناول البقول فى السحور

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح الهامة للصائمن للتمتع بصحة جيدة خلال فترة الصيام، حيث تؤثر الأطعمة التي تتناولها خلال وجبتى الفطا والسحورعلى صحتك في الصيام.



الحد من الاطعمة الدهنية

وتنصح بالحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون، خصوصًا الأطعمة المقلية، اللحوم الدهنية، الأطعمة المصنوعة من المعجنات والمضاف إليها دهون سمن نباتي أو زبدة.

احرص على أن يحتوي إفطارك وسحورك على:



ان يحتوى فطارك على الحبوب



الحبوب الكاملة مثل الشعير والبرغل والكينوا والشوفان، والبقوليات مثل الفول أو البازلاء لأنها تحتوي على الألياف وتمد الجسم بالطاقة.

