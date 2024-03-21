الصحة العالمية توصى بتناول الأطعمة المطهية على البخار بدلا من المقلية

كتبت أمل علام

تقدم منظمة الصحة العالمية، بعض النصائح الهامة خلال شهر رمضان، لمنع حدوث مضاعفات خلال الصيام، مثل تجنب العطش، ومنع الإصابة بالحموضة، والإقلال من الحلويات، والحرص على تناول الخضروات والفواكه المحتوية على الألياف، لمنع الإصابة بالإمساك.

توصى منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على النشاط والحيوية خلال رمضان، حيث توصى بتناول الأطعمة المطهوة بالبخار أو المخبوزة، أو المقلية قليًا سريعًا في المقلاة الهوائية، بدلًا من الأطعمة المقلية في الزيت التي تزيد شعورك بالتعب.



كما تقدم بعض التوصيات الخاصة بمريض السكر خلال الصيام حيث تؤكد على إنه بين الإفطار والسحور.

يجب على الأفراد المصابين بمرض السكر خلال صيام رمضان اتباع النصائح التالية:

1.توزيع تناول الطعام خلال الفترة ما بين الفطار والسحور لمنع ارتفاع مستوى السكر في الدم.

2. تناول 1-2 وجبة خفيفة إذا لزم الأمر للمساعدة في الحفاظ على استقرار مستويات السكر.

في الدم ومنع نقص السكر في الدم أو فرط السكر في الدم.