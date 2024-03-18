الصحة العالمية توصى مرضى السكر بممارسة الرياضة الخفيفة والمتوسطة فى رمضان

كتبت أمل علام

توصى منظمة الصحة العالمية مرضى السكر بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث ينصح الأشخاص المصابين بمرض السكر بممارسة الرياضة بانتظام من رياضة خفيفة إلى متوسطة، وتحذر من ممارسة الرياضة الصارمة لآنها تزيد من خطر انخفاض الجلوكوز في الدم (نقص السكر في الدم) أو حدوث جفاف.

ووفقا لما ذكره موقع Diabetes UK، إنه سيساعد التحرك او ممارسة الرياضة أكثر كل يوم على فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي، وهذا أمر مهم للغاية لأن الوزن الزائد هو عامل خطر رئيسي لمرض السكري من النوع 2 .

تساعد ممارسة الرياضة على التمتع بالاتى:

تقليل حجم الخصر

خفض ضغط الدم

تحسين المزاج

التخلص من التوتر ومساعدتك على النوم.

يوصى الموقع بأن يمارس البالغون نشاطًا معتدلًا لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، قد تجد أنه من الأسهل تقسيم هذا إلى 30 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع، بالنسبة للنشاط القوي، يوصى بممارسة 75 دقيقة على الأقل في الأسبوع، يمكن تقسيم ذلك إلى 15 دقيقة، خمسة أيام في الأسبوع إذا كان ذلك مفيدًا.

النشاط المعتدل يعني زيادة تنفسك، مثل المشي بسرعة، أو ركوب الدراجة على أرض مستوية، أو السباحة إذا كنت قادرًا على ذلك، كما يجب عليك أيضًا محاولة ممارسة الأنشطة التي تعمل على تحسين قوة عضلاتك على الأقل يومين أو أكثر في الأسبوع.