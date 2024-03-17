المعمل الجنائي يعاين موقع حريق اشتعل بمجمع البنوك في التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

انتقل فريق من خبراء المعمل الجنائى لموقع اندلاع حريق بمجمع البنوك في التجمع بالقاهرة، تمهيدا لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق، عقب الانتهاء من أعمال التبريد، وتحديد حجم الخسائر والتلفيات، في الوقت الذي يستمع فيه رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية، عن أن النيران اشتعلت فى ملهى ليلى ملاصق لبنك داخل المبنى، مما أدى الي اشتعال النيران فى الطابق الأخير للملهى ثم امتد لسطح البنك.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.