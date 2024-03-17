السيطرة على حريق بمجمع بنوك في التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس دون وقوع إصابات،بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب حريق داخل مجمع البنوك بالتجمع الخامس وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب فى تصاعد الادخنة والنيران وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

حريق بمجمع بنوك في التجمع

حريق مجمع بنوك في التجمع