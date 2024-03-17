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بدء عمليات التبريد لحريق "مجمع بنوك" في التجمع لمنع تجدد الاشتعال

الأحد، 17 مارس 2024 01:20 م
بدء عمليات التبريد لحريق "مجمع بنوك" في التجمع لمنع تجدد الاشتعال حريق مجمع البنوك
كتب عبد الرحمن سيد

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بدأ رجال الحماية المدنية في إجراء عمليات التبريد لحريق اشتعل بـ مجمع البنوك في منطقة التجمع، لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، حيث يتم إجراء عمليات تتبع لمصدر الأدخنة المنبعثة من المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمجمع البنوك في التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت فى الطابق الأخير ما تسبب في تصاعد الأدخنة والنيران، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

الحماية المدنية تجري أعمال تبريد للحريق
الحماية المدنية تجري أعمال تبريد للحريق

 

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق

 

أعمال التبريد للحريق
أعمال التبريد للحريق

 

 







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