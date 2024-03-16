اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم: لا يوجد تخفيف لمناهج صفوف النقل والشهادة الإعدادية

السبت، 16 مارس 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: لا يوجد تخفيف لمناهج صفوف النقل والشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الخارجية: نرحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين بغزة

رئيس الوزراء: سنتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل حريق استديوهات الأهرام

وزيرة الثقافة من موقع حريق ستوديو الأهرام: النيران اشتعلت في مقر الحارة بعيدا عن البلاتوهات

وزارة التعليم: لا يوجد تخفيف لمناهج صفوف النقل والشهادة الإعدادية

وزارة التعليم: أسئلة امتحانات نهاية العام من منهج الترم الثانى بأكمله

وزارة الصحة تكشف الأسعار الجديدة للخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات

الأرصاد: سقوط الأمطار مع بداية الأسبوع والعظمى على القاهرة تسجل 22 درجة

التموين: بدء توريد محصول البنجر إلى مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر

التنمية المحلية: استرداد 554 ألف متر وإزالة 1320 حالة تعد على الأراضي الزراعية

وزارة الزراعة: طرح اللحوم البلدية فى منفذ مديرية الطور بـ300 جنيه

هيئة الدواء توجه نصائح مهمة لتنظيم استهلاك الكافيين فى شهر رمضان.. إنفوجراف

 







حصاد الوزارات

وزارة التعليم

التعليم

التربيه والتعليم

مناهج صفوف النقل والشهادة الإعدادية

صفوف النقل




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