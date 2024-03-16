هيئة الدواء توجه نصائح مهمة لتنظيم استهلاك الكافيين فى شهر رمضان.. إنفوجراف

وجهت هيئة الدواء المصرية بضرورة تنظيم استهلاك الكافيين خلال شهر رمضان المبارك؛ لتجنب أي آثار جانبية مزعجة ترتبط بهذا الأمر.

ونصحت هيئة الدواء بتجنب الإفطار على مشروب يحتوي على مادة الكافيين، ويفضل استبداله بالتمر عند الإفطار (3) تمرات.

كما شددت على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه مثل الحساء والفواكه والخضراوات الطازجة.

وكانت حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما تسببه من أضرار صحية بالغة، ومنها تدهور وظائف الكلى.

وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين ضرورة استخدام المسكنات كما هو موصوف من قبل الطبيب المعالج، وبأقل جرعة ممكنة، وأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة استشارة الصيدلي عن طيفية الاستخدام الأمثل للدواء. ​​

وحذرت أيضاً من استخدام المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية لمدة أكثر من 10 أيام لتخفيف الألم، أو لمدة 3 أيام للحمى، واستشارة مقدم الرعاية في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.​​

وضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد. ​​

وقالت: يجب زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يومياً؛ لتصبح من 6 إلى 8 أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.​​