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وزارة التعليم: أسئلة امتحانات نهاية العام من منهج الترم الثانى بأكمله

السبت، 16 مارس 2024 11:14 ص
وزارة التعليم: أسئلة امتحانات نهاية العام من منهج الترم الثانى بأكمله وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى من المنهج بأكمله، حيث إن الأجزاء التى تم تقييم الطلاب فيها بامتحانات الشهور سيتم وضع أسئلة منها بامتحانات نهاية العام الدراسى، مشيرة إلى أن الإدارات التعليمية والمديريات ملتزمة بوضع الأسئلة فى إطار المواصفة التى تحددها الوزارة تضمن جميع جزئيات المنهج الدراسى.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أن الدراسة سوف تنتظم خلال شهر رمضان بالفصل الدراسى الثانى دون توقف، كما شددت على أن حضور الطلاب فى شهر رمضان مستمر دون توقف أو انقطاع، والدراسة مستمرة حتى نهاية الترم الثانى، على أن يحصل الطلاب على الإجازات الرسمية منها عيد الفطر وأيضا الجمع من كل أسبوع وشم النسيم وغيرها من العطلات الرسمية فقط.
 
وشددت الوزارة، على أنه لن يتم رفع الغياب بين الطلاب والمعلمين، بل سوف يتم احتساب أيام الغياب الفعلية ومن يتجاوز نسب الغياب المقررة قانونا سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتى تشمل توجيه إنذار للطالب وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصله من المدرسة مع السماح له بإعادة القيد بعد تقديم ما يفيد بأنه تغيب بسبب عذر قانونى.
 
 

 







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