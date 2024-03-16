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وزارة الصحة تكشف الأسعار الجديدة للخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات

السبت، 16 مارس 2024 10:11 ص
وزارة الصحة تكشف الأسعار الجديدة للخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأسعار الجديدة  للخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية طبقا للأسعار المعمول بها بالعلاج على نفقة الدولة وفيما لم يرد به نص خاص بالاسعار يعمل في شأنه بقائمة الأسعار المرفقة الجديدة.
 
ووفقا للائحة الجديدة لتشغيل المستشفيات فأنها تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى، خاصة غير القادرين منهم وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجاني والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة.

وتهدف اللائحة الجديدة أيضا لاتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافي لمنع الامراض السارية وغير سارية بالإضافة إلى رفع كفاءة الفريق الطبي علمياً وفنياً ومادياً وتبادل الخبرات البحثية والعلمية فضلا عن دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان .

ويشكل مجلس إدارة المستشفى أو مركز الخدمات العلاجية لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المحافظ المختص أو من يفوضه بناء على عرض مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة  برئاسة مدير المستشفى

وجاء باللائحة متابعة الصرف من حصيلة صندوق تحسين الخدمة في حدود النسب المقررة بمواد هذه اللائحة ومنح خصم بحد أقصى نسبة (30%) لتكاليف الخدمات العلاجية المقدمة بعد استبعاد قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بالنسبة للحالات غير القادرة اقتصاديًا على تحمل تكلفة العلاج فى ضوء الضوابط التي يقرها مدير مديرية الشئون الصحية المختص.

 







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لائحة المستشفيات

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