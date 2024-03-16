وزارة الزراعة: طرح اللحوم البلدية فى منفذ مديرية الطور بـ300 جنيه

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى طرح اللحوم الحمراء، بمنفذ البيع بمديرية الزراعة فى مدينة الطور التابعة لمحافظة جنوب سيناء بأسعار مخفضة وجودة عالية على مدار شهر رمضان.

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمتابعة ، أن اللحوم البلدية متوفرة فى منافذ الوزارة بسعر 300 جنيهًا يوميا وكذلك كافة السلع الغذائية متاحة فى منافذ وزارة الزراعة بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار تنافسية وتخفيضات تصل الى 40% فى بعض السلع .

من جانبه كلف السيد القصير وزير الزراعة بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذ ثابت، و 33 منفذ متحرك، تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، كافة المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين.