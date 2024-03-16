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بالفصل الدراسي الثاني..

وزارة التعليم: لا يوجد تخفيف لمناهج صفوف النقل والشهادة الإعدادية

السبت، 16 مارس 2024 12:16 م
وزارة التعليم: لا يوجد تخفيف لمناهج صفوف النقل والشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه لا يوجد تخفيف لمناهج مراحل النقل والشهادة الإعدادية لأن توزيع المناهج ينتهي بنهاية شهر إبريل وفق الخريطة الزمنية، وكل ما يتم نشره على السوشيال ميديا حول دروس محذوفة أو للإطلاع فقط غير صحيح.
 
أرسلت الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، موضحة أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن ، تقرر الآتي :-
 
- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين ، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم .
 
- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو 2024 وتنتهى 6 يونيو 2024.
 
- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024 ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات .
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

عقد امتحانات نهاية العام

عدم عقد امتحانات نهاية العام أيام ٤

7 مايو المقبل

تخفيف مناهج المرحلة الإعدادية




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