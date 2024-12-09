من مطبخك.. 7 مشروبات صحية لتطهير الجسم من السموم

كتبت مروة هريدى

تحتاج أجسامنا إلى التنظيف والتطهير من السموم وتتم هذه العملية عن طريق الكلى من أجل الوقاية من الأمراض، وهناك بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تساعدنا على تطهير أجسامنا من السموم، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 مشروبات تساعد في إزالة وتطهير السموم من الجسم:

مشروب الكركم

الكركم معروف بخصائصه الطبية وفوائده الصحية، فهو ليس مجرد توابل في مطبخك، وهو أصفر اللون، الذى يمنحه مركب الكركمين، وهو مضاد للالتهابات قوى ويساعد في إزالة السموم من الكبد، ويمكن أن يعزز الكركمين نشاط إنزيمات إزالة السموم من الكبد، مما يدعم الجسم في إزالة السموم بكفاءة أكبر.

مشروب الديتوكس الأخضر



هذا المشروب الأخضر لإزالة السموم هو مزيج من السبانخ والخيار والزنجبيل وعصير الليمون، كل منها يساهم بخصائص فريدة لإزالة السموم، السبانخ غنية بالكلوروفيل، وهو مركب يساعد في تطهير الجهاز الهضمي عن طريق الارتباط بالسموم وإخراجها من الجسم.

ماء الزنجبيل مع الليمون

إن الجمع بين فوائد الزنجبيل الهضمية وخصائص الليمون المطهرة يخلق مشروبًا قويًا للتخلص من السموم، حيث يساعد الزنجبيل على تحفيز عملية الهضم وتعزيز حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، أما الليمون فهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويدعم إزالة السموم من الكبد وتطهير الجسم بشكل عام، ولتحضير ماء الزنجبيل والليمون، أضف الزنجبيل المبشور الطازج وعصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ ويُفضل تناوله في الصباح.

عصير الجزر

عصير الجزر هو أداة جيدة لتطهير الجسم من السموم والمركبات الضارة، كما يمكننا استخدام عصير الجزر ضد الأمراض والحالات المرضية الأخرى مثل التهاب المفاصل، وسوء الهضم، والتهاب المعدة، حيث يحتوى الجزر على فيتامين A الذى يعزز العديد من وظائف الجسم من أهمها الأجهزة الحيوية مثل الكبد والمعدة والأمعاء.

الشاي الأخضر

يشتهر الشاي الأخضر بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، التي تدعم وظائف الكبد وتعزز إزالة السموم، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في حماية الكبد من الأضرار الناجمة عن السموم وتعزيز عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

عصير البنجر

البنجر هو مصدر غذائي قوي، فهو يحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل حمض الفوليك والمنجنيز والبوتاسيوم، كما أن محتواه العالي من البيتالين، وهو نوع من مضادات الأكسدة، فعال بشكل خاص في دعم وظائف الكبد وإزالة السموم، ويساعد عصير البنجر على تحفيز إنزيمات إزالة السموم الطبيعية من الكبد، مما يساعد في تكسير وإزالة السموم من المعدة والأمعاء.

ماء جوز الهند



ماء جوز الهند هو مرطب طبيعي ومشروب رائع للتخلص من السموم بسبب محتواه العالي من الإلكتروليت، فهو يساعد على طرد السموم، ويحسن وظائف الكلى، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء جوز الهند على تقليل الإجهاد التأكسدي في الكبد، مما يدعم إزالة السموم.