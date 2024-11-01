8 خطوات لتطهير الجسم بشكل طبيعي ودعم صحة الكلى

كتبت إيناس البنا

مرض الكلى المزمن مشكلة صحية عالمية تؤثر على عدد لا يحصى من الأفراد، وحتى الحالات الخفيفة يمكن أن تتفاقم إلى حالات أكثر خطورة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفقًا لتقرير مجلة The Lancet: Global Health، فإن مرض الكلى المزمن يحتل المرتبة الخامسة بين الأسباب الرئيسية للوفاة فى العالم.

ما هو مرض الكلى المزمن وكيف يتطور؟

يحدث المرض عندما تفشل الكلى في العمل بشكل صحيح، وغالبًا ما يتطلب غسيل الكلى كخيار علاجي، العاملان الرئيسيان المساهمان في ذلك هما مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب العديد من عوامل الخطر الأخرى.

ولكن يمكن الوقاية من أمراض الكلى المزمنة من خلال تعديلات بسيطة في نمط الحياة، فبينما تتمتع أجسامنا بعملية إزالة سموم طبيعية، فإنها تعتمد على الأعضاء السليمة للعمل بشكل فعال.

ولدعم صحة الكلى، من الضروري اتباع بعض ممارسات نمط الحياة الصحية، مثل البقاء رطبًا، وتقليل تناول الملح، والبقاء نشطًا، وتجنب التدخين .

تحسين صحة الكلى بشكل طبيعي

فيما يلى 8 عادات حياتية يمكنها تحسين صحة الكلى بشكل طبيعي:

ابقى رطبًا

وفقًا لتقرير نشرته HealthLine، يجب على الرجال شرب ما لا يقل عن 3.7 لتر من الماء يوميًا، بينما تحتاج النساء إلى حوالي 2.7 لترً من الماء لأداء الأعضاء بشكل مثالي، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كافٍ طوال اليوم في طرد السموم من الكلى بشكل أكثر فعالية.

تناول نظام غذائي متوازن

تناول نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية أمر بالغ الأهمية للصحة، توجد هذه العناصر الغذائية بشكل أساسي في الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة.

يساعد اتباع نظام غذائي صحي في منع تراكم الكوليسترول والدهون في الشرايين والكلى والقلب، وهذا بدوره يحارب الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

الحد من تناول الملح

الإفراط في تناول الملح في النظام الغذائي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولمنع ذلك، يجب الحد من تناول الملح قدر الإمكان، علاوة على ذلك، يجب أيضًا تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر في النظام الغذائي اليومي.

تجنب التدخين والكحول

التدخين يبطئ تدفق الدم، ويزيد من محتوى البروتين في البول، ويضر بالقلب والأوعية الدموية، مما يساهم في الإصابة بمرض الكلى المزمن. وينطبق الأمر نفسه على الكحول، حيث يقلل من قدرة الكلى على تصفية الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ممارسة الرياضة يوميا

يساعد النشاط البدني المنتظم على التحكم في الوزن وتقوية الأوعية الدموية وتنظيم تدفق الدم في الجسم، وبالتالي يتم الحفاظ على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، مما يعزز صحة الكلى بشكل أفضل.

تغييرات نمط الحياة والتحكم في الوزن

من المهم تجنب نمط الحياة المستقر، لأنه يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسمنة، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الكلى والكبد والقلب. للحفاظ على وزنك تحت السيطرة، قم بدمج النشاط البدني المنتظم في روتينك.

احصل على قسط كاف من النوم

النوم ضروري لأداء جميع أعضاء الجسم على النحو الأمثل، فهو يسمح للدماغ بالاسترخاء والتواصل بشكل فعال مع أنظمة الجسم، ويلعب الحصول على قسط كافٍ من الراحة - من الناحية المثالية من 7 إلى 8 ساعات كل ليلة - دورًا كبيرًا في الوقاية من أمراض الكلى وتعزيز الصحة العامة.