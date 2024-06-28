4 مشروبات صحية سهلة تطهر جسمك من السموم.. تحسن الهضم ومضادة للأكسدة

كتبت مروة هريدى

لا يتطلب تنظيف أجسامنا دائمًا برامج التخلص من السموم أو المكملات الغذائية باهظة الثمن، في كثير من الأحيان، تكمن الإجابة في مشروبات طبيعية بسيطة يمكن أن تعزز صحتنا بينما تساعد في التخلص من السموم، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" 4 مشروبات تطهر الجسم من السموم.

فيما يلى.. 4 مشروبات تساعد في إزالة السموم من الجسم:



مشروب الكركم

شاي الكركم، وهو مشروب أصفر اللون، مليء بالفوائد الصحية، حيث يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات يساعد في إزالة السموم من الكبد، ويمكن أن يعزز الكركمين نشاط إنزيمات إزالة السموم من الكبد، مما يدعم الجسم في إزالة السموم بكفاءة أكبر.

ماء الزنجبيل مع الليمون

إن الجمع بين فوائد الزنجبيل الهضمية وخصائص الليمون المطهرة يخلق مشروبًا قويًا للتخلص من السموم، حيث يساعد الزنجبيل على تحفيز عملية الهضم وتعزيز حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويدعم إزالة السموم من الكبد وتطهير الجسم بشكل عام، ولتحضير ماء الزنجبيل والليمون، أضف الزنجبيل المبشور الطازج وعصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ.

الشاي الأخضر

يشتهر الشاي الأخضر بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، التي تدعم وظائف الكبد وتعزز إزالة السموم، وقد وجدت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في حماية الكبد من الأضرار الناجمة عن السموم وتعزيز عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مرطب طبيعي ومشروب رائع للتخلص من السموم بسبب محتواه العالي من الإلكتروليت، فهو يساعد على طرد السموم، ويحسن وظائف الكلى، ويوفر العناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء جوز الهند على تقليل الإجهاد التأكسدي في الكبد، مما يدعم إزالة السموم.