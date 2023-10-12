7 أطعمة طبيعية تساعد على تطهير الجسم من المخاط والسموم

كتبت ميرفت رشاد

ينتج الجسم المخاط كآلية حماية، فهو يحتوي على إنزيم يساعد في القضاء على مسببات الأمراض التي نواجهها من خلال البيئة، أو الطعام، أو عندما يستشعر جهاز المناعة لدينا أنه يتعرض للهجوم، هذا هو السبب في أن الأطعمة المسببة للحساسية تنتج المخاط، فنحن بحاجة إلى التفكير فيما نأكله أو نشربه، بالنسبة للعديد من الأشخاص، يعتبر القمح من أكثر الأطعمة المسببة للحساسية، بالنسبة للآخرين، قد يكون مرض المناعة الذاتية أو نقص الزنك أو البكتيريا الجيدة، لذا فإن الخطوة الأولى هي اكتشاف المخالفين وإزالتهم واتباع نظام غذائي للتخلص منه إذا لزم الأمر، يمكن للكربوهيدرات الزائدة والسكر المكرر أيضًا أن يضعف البكتيريا الجيدة، وبالتالي يتسبب في إنتاج الجسم للمخاط نتيجة لذلك،



وإليك الاطعمة التى يمكن أن تخلصك من المخاط، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

1. الخيار

غنى بالماء والبوتاسيوم وفيتامين C، وكلها تساعد على تطهير الجسم، كما يدعم فيتامين C صحة المناعة، كما أن الطبيعة القلوية للخيار تغذي بطانة الأمعاء وتقلل من الالتهابات في الجهاز الهضمي، مما يفيد جهاز المناعة بشكل أكبر.

2. البروكلي

يحتوي البروكلي، المليء بخصائص إزالة السموم، على إنزيمات تساعد على تحطيم السموم، كما أنه مصدر رائع لفيتامين C.كما تغذي أليافه البكتيريا الجيدة وتساعد الفضلات على الخروج من الجسم.

3. الجزر

يحتوي الجزر على كميات عالية من فيتامين C والبوتاسيوم (منظف الجسم النهائي) والألياف وكميات عالية من فيتامين A الذي يدعم صحة المناعة بشكل أكبر.

4. التفاح

إن فيتامين C الموجود في التفاح والألياف المعروفة باسم البكتين هما ما يجعلهما يساعدان في تخفيف تراكم المخاط في الجسم، يساهم محتواها من البوتاسيوم فقط في تعزيز قدراتهم.

5. التوت

التوت هو فاكهة أخرى معروفة جيداً بتطهير الجسم، وتحديداً الجهاز الهضمي، يعد التوت أيضًا مصدرًا رائعًا لفيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة. وهذا ينظف الدم، وتساعد أليافها على تكسير السموم في الجسم لتخفيف الالتهاب والعدوى.

6. الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تحطيم السموم والمخاط بسرعة كبيرة بسبب الفوائد الأنزيمية المحددة التي يحملها. كما أنه ينتج تأثيرًا مضادًا للالتهابات في الجسم، مما يدل لجهاز المناعة على أنه آمن ولا يحتاج إلى إنتاج آلية حماية مثل المخاط في المقام الأول.

7. الخضراوات

تعتبر الخضروات من أقوى الأطعمة على الإطلاق لشفاء الجسم ؛ مع كميات قوية من فيتامينات A وC وB، وحتى فيتامين E والبوتاسيوم، فهي تدعم الجسم على جميع المستويات، إنها تنظف الجسم من المخاط والسموم بشكل طبيعي، وستعمل أليافها على تغذية البكتيريا الجيدة بينما سيدعم محتواها العالي من الكلوروفيل صحة المناعة والدم.