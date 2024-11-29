جدد طاقتك يوميًا بـ 5 عادات صحية في الساعة 7 صباحًا

كتبت مروة هريدى

إن بدء اليوم باتباع روتين التخلص من السموم وتطهير الجسم يمكن أن يحدث العجائب لصحتنا بشكل عام، فالتخلص من السموم لا يزيل السموم فحسب، بل يعزز أيضًا الطاقة ويحسن الهضم ويعزز صفاء الذهن، فإذا كنت تبحث عن طرق طبيعية وفعالة لتطهير الجسم، فإليك روتين مثالي يمكنك القيام به في الساعة السابعة صباحًا، حيث تضمن لك هذه العادات الخمس البسيطة بداية رائعة لصباحك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ابدأ بسحب زيت جوز الهند

يعد سحب الزيت ممارسة قديمة والتي تساعد على إزالة السموم من فمك وجسمك، ويمكن أن تساعد المضمضة بملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة إلى إزالة البكتيريا الضارة وتحسين صحة الفم وتقليل الالتهاب، ووفقًا للمجلة الدولية لعلوم الصحة، فإن علاج سحب الزيت يعزز صحة الفم من خلال دمج استخدام غسولات الفم القائمة على الزيت في روتين نظافة الفم اليومي، ولعل السر فى فعالية هذه الممارسة هى أن جسمك يقوم بإزالة السموم بشكل طبيعي أثناء الليل، بينما تساعد المضمضة بالزيت على طرد السموم المتراكمة في الفم، ومن السهل القيام بذلك أثناء الاستعداد لليوم، ويترك أنفاسنا منعشة وأسناننا نظيفة.

خذ حمامًا دافئًا

إن الاستحمام بماء دافئ في الصباح ليس مجرد طقوس للاسترخاء، بل إنه يساعد على تنظيف الجيوب الأنفية، وفتح المسام، وتعزيز الدورة الدموية، أضف بضع قطرات من الزيوت العطرية مثل زيت الأوكالبتوس أو اللافندر للحصول على تأثير إضافي لإزالة السموم، ويساعد البخار الناتج عن الحمام الدافئ جسمك على التخلص من السموم عن طريق التعرق، كما يعمل التأثير المهدئ على تقليل التوتر، وهو أمر بالغ الأهمية لإزالة السموم بشكل صحيح، حتى 10 إلى 15 دقيقة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، مما يجعلك تشعر بالانتعاش والتجدد.

تناول رشفة من ماء الزنجبيل والليمون

ابدأ عملية التمثيل الغذائى بكوب من الماء الدافئ الممزوج بالزنجبيل والليمون، الليمون هو مطهر طبيعي للجسم، غني بفيتامين سي، ويساعد على موازنة مستويات الحموضة في الجسم، ومن ناحية أخرى، يساعد الزنجبيل على الهضم، ويقلل من الانتفاخ، وله خصائص مضادة للالتهابات، ويمكنك تحضير هذا المشروب البسيط عن طريق عصر نصف ليمونة وقطعة صغيرة من الزنجبيل في كوب من الماء الدافئ.

تنفس بعمق

إن ممارسة تمارين التنفس العميق أو البراناياما في الصباح الباكر تعمل على إزالة السموم من رئتيك، وتقليل التوتر، وتزويد دمك بالأكسجين، جرب تمرين تنفس بسيط عن طرق الاستنشاق بعمق لمدة 4 ثوانٍ، واحبس أنفاسك لمدة 7 ثوانٍ، ثم ازفر ببطء لمدة 8 ثوانٍ، ثم كرر هذا التمرين من 5 إلى 10 مرات لتنقية ذهنك وجسدك.

المشي واليوجا

المشي في الهواء النقي في الصباح هو أحد أبسط الطرق لإزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي، ويعمل هذا التمرين منخفض التأثير على تعزيز الدورة الدموية، وتحسين التصريف الليمفاوي، ودعم الهضم الصحي، كما يساعد ضوء الشمس الصباحي في تنظيم الإيقاع اليومي ويوفر جرعة صحية من فيتامين د، ويمكن أن تساعد التمددات اللطيفة أو جلسة اليوجا القصيرة في الصباح في عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم، كما تعمل الحركات مثل الالتواءات والانحناءات للأمام والتمدد على تحسين تدفق الدم، وتساعد على الهضم، وتساعد جسمك على التخلص من السموم من خلال العرق.