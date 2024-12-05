كيف يساعد المشى فى التخلص من دهون البطن؟

كتب – حسام الشقويرى

تعتبر دهون البطن من الدهون العنيدة، وفي أغلب الأحيان نعتقد أن التمارين المكثفة هي ما تحتاجه للتخلص منها. ومع ذلك، فإن الأنشطة البسيطة مثل المشي قد تساعدك على فقدان بوصات إضافية حول البطن. كما أنه يساعد على حرق السعرات الحرارية وتعزيز التمثيل الغذائي، وكلاهما ضروري لفقدان الوزن. كما أنه يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويقوي العضلات، ويقلل من التوتروفقا لما نشره موقع healthshots

كيف يساعد المشي على حرق دهون البطن؟

1. يحرق السعرات الحرارية

يساعدك المشي في الصباح على حرق السعرات الحرارية. وهذا ما يجعل المشي لتقليل دهون البطن فعالاً. أثناء المشي، يستخدم جسمك الطاقة المخزنة في شكل سعرات حرارية لتغذية حركتك، كما هو موضح في دراسة نُشرت في Western Journal of Medicine . كلما مشيت أكثر، كلما حرقت المزيد من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في دهون الجسم بشكل عام. وهذا يشمل دهون البطن العنيدة التي غالبًا ما تقاوم طرق النظام الغذائي والتمارين التقليدية. من خلال دمج المشي المنتظم في روتينك، يمكنك زيادة إنفاق السعرات الحرارية وتسريع رحلة إنقاص الوزن.

2. يعزز عملية التمثيل الغذائي



المشي المنتظم هو وسيلة فعالة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي ، وهي المحرك الذي يغذي عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم. وعندما تشارك في نشاط بدني منتظم، مثل المشي، يستجيب جسمك بزيادة معدل التمثيل الغذائي الخاص به" . وهذا يعني أن جسمك سيصبح أكثر كفاءة في حرق السعرات الحرارية حتى أثناء عدم تحركك بنشاط. يعني التمثيل الغذائي الأعلى حرق المزيد من السعرات الحرارية، مما يجعل فقدان الوزن والبقاء بصحة جيدة أسهل. يمكن أن يعزز المشي عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على فقدان دهون البطن.

3. يحافظ على التوتر تحت السيطرة

المشي هو وسيلة ممتازة للاسترخاء وتخفيف التوتر، مما قد يفيد محيط خصرك. عندما تشعر بالتوتر، يفرز جسمك الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم "هرمون التوتر، يمكن لمستويات الكورتيزول المرتفعة أن تعزز تخزين دهون البطن. يمكن أن تساعدك المشي المنتظم في إدارة التوتر ، وخفض مستويات الكورتيزول، وخلق بيئة أكثر ملاءمة لفقدان الدهون

4. يحسن حساسية الأنسولين

يمكن أن يؤدي المشي إلى تحسين حساسية جسمك للأنسولين بشكل كبير، وهو هرمون حيوي مسؤول عن التحكم في نسبة السكر في الدم، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة علم النفس التطبيقي . تسمح حساسية الأنسولين المحسنة لجسمك باستخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة بكفاءة أكبر، مما يقلل من احتمالية تحويل الجلوكوز الزائد وتخزينه على شكل دهون، وخاصة حول منطقة الخصر، يحسن المشي المنتظم استجابة خلاياك للأنسولين، مما يؤدي إلى تحسين التحكم في الجلوكوز وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. وبالتالي، يعمل المشي لتقليل دهون البطن على تعزيز حساسية الجسم للأنسولين وتعزيز معدل التمثيل الغذائي الصحي.

إليك بعض النصائح حول كيفية المشي لتقليل دهون البطن:

1. زيادة الكثافة

لتحقيق أقصى استفادة من تمرين المشي، حاول أن تمارس المشي بوتيرة سريعة ترفع معدل ضربات قلبك وتنفسك. قم بالتناوب بين فترات المشي عالية الكثافة، حيث تضغط على نفسك، وفترات التعافي منخفضة الكثافة. يمكن أن يعزز هذا النهج التدريبي المتقطع من حرق السعرات الحرارية ويساعد في تقليل دهون البطن.

2. زيادة المدة

احرص على ممارسة المشي السريع لمدة 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع. ثم قم بزيادة مدة المشي تدريجيًا مع اكتسابك المزيد من اللياقة البدنية. إنها واحدة من أكثر التقنيات فعالية للمشي للتخلص من دهون البطن. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المشي السريع على رفع معدل ضربات القلب وحرق السعرات الحرارية والتخلص من دهون البطن. كما يساعد أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في فقدان الدهون بشكل مستدام.

3. تحسين وضعيتك

قف مستقيمًا مع إرجاع كتفيك للخلف وشد عضلاتك الأساسية. حرك ذراعيك بشكل طبيعي. هبط على كعبك ودحرج قدمك إلى أصابع قدميك. تعمل الوضعية الجيدة على إشراك عضلاتك الأساسية، مما يساعد في شد وتقوية الجزء الأوسط من جسمك. تعمل تقنية المشي الصحيحة على تحسين شكل جسمك بشكل عام، مما يساهم في ممارسة تمرين أكثر فعالية وزيادة حرق السعرات الحرارية.

4. أضف المقاومة

استخدم أوزان الكاحل أو الرسغ لزيادة كثافة التمرين. إذا كنت تمشي لتقليل دهون البطن، فاحمل حقيبة ظهر مرجحة. تعمل أوزان الكاحل والرسغ على زيادة المقاومة، مما يجبر عضلاتك على العمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية وفقدان الدهون بشكل أسرع. تعمل حقيبة الظهر المرجحة أيضًا على تكثيف التمرين، واستهداف عضلات الجذع والظهر، والمساهمة في تقليل الدهون بشكل عام، بما في ذلك دهون البطن.

5. ادمجها مع نظام غذائي صحي

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. يعمل النظام الغذائي المتوازن على تغذية جسمك، وتوفير العناصر الغذائية الأساسية لعملية التمثيل الغذائي الأمثل. يقلل تقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية من تناول السعرات الحرارية، مما يساعد في إنقاص الوزن وتقليل دهون البطن.

6. حافظ على رطوبة جسدك

اشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد المشي. سيساعدك هذا على اتباع نظام المشي لتقليل دهون البطن. يساعد الماء على الهضم، ويطرد السموم، ويحافظ على ترطيب الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على ترطيب الجسم أثناء ممارسة التمارين الرياضية يمنع الجفاف، ويضمن الأداء الأمثل وحرق السعرات الحرارية، مما يساهم في تقليل دهون البطن.

7. تتبع تقدمك

استخدم جهاز تتبع اللياقة البدنية أو تطبيقًا لمراقبة خطواتك والمسافة التي قطعتها والسعرات الحرارية التي حرقتها. سيساعدك تتبع الخطوات على معرفة مدى تقدمك ومعرفة ما إذا كان المشي لحرق دهون البطن مفيدًا لك أم لا.