5 بدائل غذائية بسيطة لخفض مستويات الكوليسترول لديك بشكل طبيعى

كتبت مروة هريدى

يمكن إلقاء اللوم على نمط الحياة غير الصحي، أو عادات الأكل السيئة، أو الإجهاد المفرط، وكل هذه أسباب صامتة تؤثر على صحة القلب، ومن المثير للاهتمام، وسط كل هذه العوامل، أن الكوليسترول السيئ، المعروف أيضًا باسم LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، هو أحد المخاوف الرئيسية لضعف صحة القلب والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن عادات الأكل غير الصحية، ووفقًا لخبراء الصحة، فإن تعديل النظام الغذائي ببدائل صحية، يمكن أن يساعد بشكل طبيعي في تقليل مستويات LDL، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلي.. بعض البدائل الغذائية البسيطة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب:



الدهون الصحية بدلًا من الدهون المشبعة

يمكن للدهون المشبعة، الموجودة في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والزبدة والجبن، أن ترفع مستويات الكوليسترول السيئ في الدم، وبدلاً من هذه الدهون غير الصحية، اختر الدهون غير المشبعة، والتي تعد مفيدة لصحة القلب، حيث يمكنك استخدام زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو للطهي، وهي غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، وبالمثل، اختر قطع الدواجن أو الأسماك أو البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والعدس بدلاً من اللحوم الحمراء.

الحبوب الكاملة بدلًا من الكربوهيدرات المكررة

يمكن أن تساهم الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والحبوب السكرية، في زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول، لذلك استبدلها بالحبوب الكاملة الغنية بالألياف، مما يساعد على تقليل الكوليسترول الضار وتحسين الهضم ودعم صحة القلب بشكل عام، حيث يمكنك استبدال القمح الكامل أو خبز الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض، وبدلاً من الأرز الأبيض، يمكنك اختيار الأرز البني أو الكينوا أو الشعير، حيث ترتبط الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة بالكوليسترول في الجهاز الهضمي، مما يمنع امتصاصه في مجرى الدم ويساعد على خفض الكوليسترول.

البروتينات النباتية بدلًا من اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والصوديوم والكوليسترول، ويمكن أن تساهم هذه في زيادة مستويات الكوليسترول الضار LDL وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ومن خلال استبدال هذه البروتينات الحيوانية بالبروتينات النباتية، يمكنك خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب، فبدلاً من اللحوم المصنعة، اختر البروتين النباتي والأطعمة المصنوعة من البروتين، مثل العدس أو الحمص أو الفاصوليا السوداء، كمصدر للبروتين للسلطات أو السندويشات، فهذه البقوليات غنية بالألياف والبروتين ومنخفضة الكوليسترول بشكل طبيعي وتوفر الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، وكلها تساهم في تحسين صحة القلب.

اختر الأطعمة المخبوزة أو المشوية بدلًا من المقلية

غالبًا ما تكون الأطعمة المقلية عالية في الدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتعد الأطعمة المخبوزة أو المشوية أو المطهية على البخار طرق طهي أكثر صحة يمكن أن تساعد في الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي للقلب، وبدلاً من الدجاج أو السمك المقلي، جرّب الدجاج أو الديك الرومي أو السمك المشوي وكذلك يمكنك تناول البطاطا الحلوة المخبوزة أو رقائق الخضار، التي توفر الألياف والفيتامينات والمعادن مع انخفاض الدهون غير الصحية.

استبدل الوجبات الخفيفة السكرية بالفاكهة الطازجة

الوجبات الخفيفة والحلويات السكرية، مثل الكعك والبسكويت والحلوى، مليئة بالسكريات المضافة والدهون غير الصحية التي يمكن أن تساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة الوزن، وبدلاً من تناول الحلويات السكرية، حاول استبدالها بالفواكه الطازجة والمكسرات للحصول على بدائل صحية وصديقة للقلب، والفواكه الطازجة مثل التوت أو التفاح أو البرتقال، والتي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية، حيث أن السكريات الطبيعية الموجودة في الفاكهة أكثر صحة من السكريات المضافة ولن تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول، وذلك بدلاً من الحلوى أو الشيكولاتة، اختر حفنة من اللوز غير المملح أو الجوز، حيث تحتوي هذه المكسرات على دهون صحية وألياف ومضادات أكسدة تدعم صحة القلب وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول.