ابدأ يومك بـ5 طقوس تساعدك على التخلص من دهون البطن

كتبت فاطمة ياسر

اتباع طقوس صباحية تعد وسيلة فعالة لإنقاص الوزن، وخاصةً عندما تستهدف دهون البطن، ومن خلال تبني بعض الأنشطة البسيطة في روتينك اليومي، يمكنك تنشيط عملية التمثيل الغذائي، وزيادة مستوى طاقتك، وفقدان تلك السنتيمترات العنيدة حول خصرك.



وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots، 6 طقوس صباحية يمكنك القيام بها للتخلص من دهون البطن، ومنها:



1. اشرب الماء الدافئ

يمكن أن يكون تعزيز عملية التمثيل الغذائي أداة قوية لفقدان دهون البطن، ويمكنك القيام بذلك عن طريق مساعدة نفسك على شرب كوب من الماء الدافئ في الصباح. عندما يعمل التمثيل الغذائي الخاص بك بكفاءة، يحرق جسمك المزيد من السعرات الحرارية في حالة الراحة، كما هو موضح في دراسة نشرتها StatPearls . يمكن أن يساعدك حرق السعرات الحرارية المتزايد هذا على إنقاص الوزن، بما في ذلك الدهون العنيدة حول منطقة البطن. يمكن أن يؤدي شرب الماء الدافئ بالليمون في الصباح إلى تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك عن طريق تحفيز الكبد لإنتاج الصفراء، مما يساعد في الهضم.

2. تناول وجبة إفطار مغذية

إن تحضير وجبة إفطار مغذية يمد جسمك بالطاقة التي يحتاجها لأداء وظائفه على النحو اللائق. فـ"إن تناول وجبة متوازنة غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية أو المصنعة"، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحضير وجباتك مسبقًا سيساعدك على اتخاذ خيارات أكثر صحة طوال اليوم. إن اتباع نظام غذائي يجعلك أقل عرضة لإصدار أحكام عفوية وتبني أطعمة صحية. عندما تكون مستعدًا، فمن المرجح أن تختار أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي ستساعدك على فقدان دهون البطن والحفاظ على لياقتك.

3. دمج النشاط البدني

إن تضمين النشاط البدني كأحد طقوسك الصباحية يمكن أن يساهم بشكل كبير في دهون البطن العنيدة، كما هو موضح في دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Spectrum . يمكن أن تساعد التمارين الصباحية، مثل أساناس اليوجا أو البيلاتس أو المشي السريع، في تنشيط عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية. كما تساعد التمارين المنتظمة في بناء كتلة العضلات، وهو أمر بالغ الأهمية لفقدان الدهون. تحرق الأنسجة العضلية سعرات حرارية أكثر في حالة الراحة من الأنسجة الدهنية، لذلك كلما زادت العضلات لديك، زادت السعرات الحرارية التي ستحرقها طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل التمارين على تحسين حالتك المزاجية وتقليل التوتر وتعزيز مستويات الطاقة لديك، وكل هذا يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على صحتك العامة وفقدان دهون البطن.



4. تحديد وقت الاستيقاظ

قد تعمل طقوس الصباح المنتظمة على تحسين جودة نومك بشكل كبير. يساعد الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك. يمكن أن يؤدي هذا إلى نوم أعلى جودة وأطول أمدًا. يعد النوم الكافي ضروريًا لفقدان دهون البطن لأنه ينظم هرمونات مثل اللبتين والجريلين، والتي تؤثر على الجوع والشبع، كما هو موضح في دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية . عندما تكون مرتاحًا جيدًا، فمن المرجح أن تختار أطعمة أكثر صحة وتتجنب الأكل العاطفي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة التوتر والتعب، مما قد يعيق محاولاتك العنيدة لحرق دهون البطن.

5. التأمل

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر. فيمكن أن تتسبب مستويات الكورتيزول المرتفعة في سلسلة من التغيرات الأيضية، بما في ذلك زيادة الشهية والقدرة على الاحتفاظ بالدهون، وخاصة في البطن". يمكن أن يتسبب هذا في تراكم دهون البطن، حتى إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وتمارس الرياضة بانتظام. للتغلب على هذا، يمكن أن يساعد تضمين استراتيجيات تقليل التوتر في طقوسك الصباحية. يمكن أن يساعدك التأمل واليوغا على الاسترخاء وخفض مستويات الكورتيزول وموازنة هرموناتك التي يمكن أن تساعدك على فقدان دهون البطن. يمكن أن يساعد التأمل المنتظم في تقليل القلق وتحسين الحالة المزاجية وتعزيز الرفاهية العامة.