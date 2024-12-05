أخبار × 24 ساعة.. الإعلان عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول الأيام المقبلة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة التعليم تحدد مواعيد تقييم تلاميذ أولى وثانية ابتدائى للترم الأول
وزارة التعليم توجه بتدرج مستوى صعوبة الأسئلة بامتحان الترم الأول 2025
وزير الخارجية: نجدد التزامنا ببذل كل الجهد لتنفيذ رؤية الرئيس لتنشيط السياسة الخارجية
وزير الخارجية: نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل
وزير الأوقاف: معركة الوعى الحقيقية فى السوشيال ميديا
وزير الأوقاف يستقبل المستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا لتعزيز التعاون المشترك
وزارة الصحة: خدمات مبادرة الكشف عن ضعف السمع مجانية
وزارة الأوقاف تطلق مبادرة "عودة الكتاتيب" لإحياء التراث وبناء الإنسان
الصحة: إجراءات فورية لتوفير حضانتين وجهاز مونيتور بمستشفى تلا المركزى
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