اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. الإعلان عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول الأيام المقبلة

الخميس، 05 ديسمبر 2024 12:17 ص
أخبار × 24 ساعة.. الإعلان عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول الأيام المقبلة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

 

وزارة التعليم تحدد مواعيد تقييم تلاميذ أولى وثانية ابتدائى للترم الأول

وزارة التعليم توجه بتدرج مستوى صعوبة الأسئلة بامتحان الترم الأول 2025

وزير الخارجية: نجدد التزامنا ببذل كل الجهد لتنفيذ رؤية الرئيس لتنشيط السياسة الخارجية

وزير الخارجية: نأمل تحكيم العقل ونؤكد أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لإسرائيل

وزير الأوقاف: معركة الوعى الحقيقية فى السوشيال ميديا

وزير الأوقاف يستقبل المستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا لتعزيز التعاون المشترك

وزارة الصحة: خدمات مبادرة الكشف عن ضعف السمع مجانية

وزارة الأوقاف تطلق مبادرة "عودة الكتاتيب" لإحياء التراث وبناء الإنسان

الصحة: إجراءات فورية لتوفير حضانتين وجهاز مونيتور بمستشفى تلا المركزى







وزاره الصحه

الالبان المدعمه

التربيه والتعليم

التيرم الاول

وزاره الخارجيه

غطرسه القوه



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