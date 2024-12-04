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رئيس الوزراء: الدولة خصصت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 03:42 م
رئيس الوزراء: الدولة خصصت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد أخبار جيدة فيما يخص الاكتشافات فى الغاز والبترول، مستعرضا تفاصيل اللقاء مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي).

وأوضح أن الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة سيكون الأسبوع المقبل فى قطاعات مختلفة، كما سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، مضيفا أن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة ومصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات و370 ألف طن خرجوا من مصر لدعم أشقائنا فى فلسطين.







مجلس الوزراء

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

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