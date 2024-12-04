الصحة: إجراءات فورية لتوفير حضانتين وجهاز مونيتور بمستشفى تلا المركزى

كتب وليد عبد السلام

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة المنوفية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى تلا المركزي، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية بالوزارة وبمشاركة القطاع العلاجي، وادرة الصيدلة، وتنظيم الاسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ الاجراءات الفورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف عبدالغفار، أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والحضانات، والعناية المركزة، للإطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الأشعة، وقسم العلاج الطبيعي، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتابع عبد الغفار أنه خلال المرور على قسم الرعاية المركزة تلاحظ وجود عطل بثلاجة الأدوية، وتم أثناء المرور توفير ثلاجة أخرى، وتم التوجية بضرورة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبيبة في مواعيدها المقررة.

وأوضح عبدالغفار، أنه تبين أثناء المرور تغيب عدد من الفريق الطبي عن العمل وتم تحويلهم للشئون القانونية من قبل مديرية الشئون الصحية، كما تبين احتياج المستشفى إلى جهاز صدمات كهربائية لعربة الطوارئ وتم التوصية بكتابة مذكرة بالاحتياجات من الاجهزة وإرسالها إلى المديرية لتوفيرهم.

وأشار عبدالغفار الى أنه أثناء المرور تم توفير عدد 2 حضانة داخل رعاية الأطفال، كما تم توفير سرير اضافي وجهاز "مونيتور" في غرفة الانعاش الرئوي، كما قام الفريق بالمرور على مخزن الأدوية والصيدلية وتم التوجية بعمل مذكرة بالاحتياجات وإرسالها إلى المديرية وذلك لإمداد المستشفى بها.

وأضاف عبدالغفار أن الفريق استكمل جولتة بالمرور على "وحدة طوخ دلكة" بإدارة تلا الصحية، حيث تم المرور علي جميع اقسام الوحدة وأثناء المرور تبين وجود بعض المحاليل غير مخزنة بطريقة سليمة، وتم عمل محضر اثبات حالة وتم التواصل مع المديرية للتحقيق في الواقعة مع ضرورة عمل جرد للأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة العهد واشتراطات التخزين للأدوية والمستلزمات، كما تلاحظ عدم توافر بعض أصناف الأدوية، وتم التواصل مع المديرية لإمداد الوحدة بنواقص الادوية.

واستكمل «عبدالغفار» ان فريق المرور اكتشف عدم متابعة حالات زيارات ما بعد الولادة من قبل الرائدات الريفية، وتم التواصل مع المديرية للتحقيق في هذا التقصير والتوصية بتفعيل دور الرائدات الريفيات والمتابعة الدائمة، وتلاحظ اثناء المرور علي قسم العلاج الطبيعي تهالك اسرة الكشف وعدم مطابقتهم إلي معايير مكافحة العدوى، وتم التوجيه باستبدالهم باسرة جديدة من قبل المديرية، كما اوصي الفريق بضرورة نقل عيادة متابعة الحوامل لعدم مطابقتها اشتراطات مكافحة العدوي، إلى عيادة اخرى مجهزة.

ولفت «عبدالغفار» الى أن الفريق أستكمل جولتة الميدانية بالمرور على "وحدة زرقان " بإدارة تلا الصحية وتبين عدم وجود طبيب تخصص طب الأسرة، وعدم توافر جهاز سونار بعيادة الصحة الانجابية ، وتم التوصية بارسال مذكرة بالاحتياجات من القوي البشرية والاجهزة إلي مديرية الشئون الصحية لتوفيرها، وضرورة متابعة الحالات.

وأستطرد «عبد الغفار»، أن فريق المرور قام بتدريب فريق التعقيم ومكافحة العدوى على معايير مكافحة العدوى والطرق الصحيحة للتعقيم، كما تواصل الفريق مع مديرية الصحة للتنسيق لعمل تدريبات لفرق المبادرات على جميع الخدمات المقدمة والمتابعة الدائم من قبل المديرية.