اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 05:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مدبولى: الإعلان عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول الأيام المقبلة

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 03:40 م
مدبولى: الإعلان عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول الأيام المقبلة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأيام القادمة ستشهد أخبار جيدة فيما يخص الاكتشافات فى الغاز والبترول، مستعرضا تفاصيل اللقاء مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي).

وأوضح رئيس الوزراء، أن الإعلان عن خطة الطروحات الجديدة سيكون الأسبوع المقبل فى قطاعات مختلفة، كما سيتم طرح من 3 لـ 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.

وقال أن الأحداث فى سوريا الشقيقة أحداث مقلقة، مشددا على أن مصر تؤكد على دعم وحدة الأراضي السورية.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات و370 ألف طن سلع غذائية خرجوا من مصر لدعم أشقائنا فى فلسطين.







مجلس الوزراء

مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

فلسطين

الاحداث فى سوريا

الرورو المصرى الايطالي

الصناعة فى مصر

المساعدات لغزة

برنامج الطروحات

طرح الشركات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة