اليوم السابع
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وزير الأوقاف: معركة الوعى الحقيقية فى السوشيال ميديا

الأربعاء، 04 ديسمبر 2024 04:36 م
وزير الأوقاف: معركة الوعى الحقيقية فى السوشيال ميديا الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
كتبت هند مختار

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قال الدكتور أسامة الأزهري ، وزير الأوقاف، أن معركة الوعي الحقيقية فى السوشيال ميديا، والتي من الممكن أن تتحول لفرصة حقيقية إذا أحسن استخدامها.

واستعرض الدكتور أسامة الأزهري ، وزير الأوقاف تفاصيل مجلة " وقاية لبناء الإنسان"  التى تصدرها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وتنوع الموضوعات فى الإصدارات المختلفة.

وقال وزير الأوقاف ، أن وزارة الأوقاف تعمل على رصد التحديات أمام المصريين، والتحديات التى تمثل تراجع قيمي والتصدي لها ومواجهة القضايا المختلفة.

ومن جانبه أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إطلاق مجلة " وقاية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف، موضحا أن جزء من التصدي للشائعات يمكن أن يكون  بتنمية وعي الإنسان، موضحا أن منصة وقاية لبناء الإنسان تهدف لرفع القيم والوعي.







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