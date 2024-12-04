وزير الأوقاف يستقبل المستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا لتعزيز التعاون المشترك

كتب لؤى على

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور خير الدين أمان غزالي، المستشار الديني لنائب رئيس وزراء ماليزيا، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا في المجالات الدينية والثقافية، ومواصلة الجهود المشتركة في دعم قيم الوسطية والتسامح.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مشروع التعاون المشترك الذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم.

واتفق الطرفان على الإسراع بإنشاء معهد اللغة العربية في ماليزيا تحت رعاية الأزهر الشريف، بهدف دعم نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية بأسلوب يعزز القيم السمحة. إذ يُعد هذا المشروع خطوة مهمة لتعزيز التبادل الثقافي والديني بين البلدين.

كما شهد الاجتماع طرح مبادرة لإنشاء مؤسسة لمكافحة التطرف في ماليزيا برعاية مصرية؛ للعمل على نشر الفكر المعتدل، وتقديم الدعم العلمي والفكري للشباب الماليزي، بما يسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم السلام والتعايش.

وقد أكد الدكتور الأزهري على أهمية هذا المشروع في ترسيخ دور مصر الريادي في نشر رسالة الإسلام المعتدل عالميًّا.

وعلى صعيد آخر، تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في مجالات التدريب والدراسات الدينية بين المؤسسات المصرية والماليزية، مع التركيز على تبادل الخبرات وتنظيم زيارات متبادلة بين العلماء والباحثين من كلا البلدين.

وأكد الطرفان على ضرورة استمرار الحوار والتنسيق المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء داتين نور حياتي عبد الملك، زوجة المستشار الماليزي؛ و كمال نظمي، الموظف الخاص المستشار؛ والسيد أمير إخوان زيني، قنصل سفارة ماليزيا بالقاهرة.

وأعرب الحضور عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يؤكد العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.

