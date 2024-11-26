هل تعانى من آلام الركبة؟ نصائح للتعامل معها وما يجب تجنبه

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تتأثر الحياة اليومية بشكل كبير إذا كنت تعانى من آلام الركبة الشديدة، والذي يمكن أن يجعل حتى المهام البسيطة مثل المشي أو صعود السلالم صعبة، ويتطلب الحفاظ على الحركة وجودة الحياة إدارة فعالة لألم الركبة، وبغض النظر عن السبب، سواء كانت الآلام ناتجة عن التهاب المفاصل أو الإصابة أو حالات المفاصل الأخرى، ضع في اعتبارك ما يجب وما لا يجب فعله للمساعدة في تخفيف آلام الركبة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما يجب فعله للسيطرة على آلام الركبة بشكل فعال:



الراحة وحماية ركبتك



من المهم أن تمنح ركبتك قسطًا كافيًا من الراحة، امتنع عن ممارسة الأنشطة التي تزيد من ألم ركبتك لتجنب إجهادها بشكل مفرط، وإذا لزم الأمر، احمِ ركبتك من المزيد من الضرر باستخدام العكازات أو دعامات الركبة.

العلاج بالثلج



يمكن أن يساعد الثلج في تخفيف الألم وتقليل الالتهاب في الركبة المصابة، ضع كيسًا من الثلج مغطى بقطعة قماش على الركبة عدة مرات يوميًا لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

الضغط



وفقًا للخبراء فإنه يمكن أن يساعد الضغط، مثل ذلك الذي توفره الضمادة المرنة أو كُم الركبة، في تقليل التورم ودعم مفصل الركبة وتخفيف الألم، ولكن تأكد من أن الضمادة مناسبة بشكل مريح وتجنب أن تكون ضيقة للغاية حتى لا تقيد تدفق الدم.

ممارسة التمارين البسيطة



شارك في أنشطة بدنية بسيطة ذات تأثير منخفض للحفاظ على مرونة مفاصلك وتطوير عضلات، ويمكن أن تساعد التمددات الخفيفة أيضًا في زيادة نطاق الحركة.

العلاج الطبيعي



يمكن لإخصائى العلاج الطبيعي أن يصمم لك خطة تمرين تساعدك على التحسن وزيادة مرونتك، وتقوية العضلات المحيطة بركبتك، كما يمكنه أن يرشدك إلى الطرق الصحيحة لمنع المزيد من الإصابات.

ما لا يجب أن تفعله حتى لا تتفاقم آلام الركبة لديك:



تجنب الأنشطة ذات التأثير العالي



لا تمارس التمارين التي تزيد من آلام الركبة وتسبب الضرر، مثل المشي السريع والجري والقفز، اختر الأنشطة ذات التأثير المنخفض والتي تكون أقل إرهاقًا للمفاصل، وتجنب القرفصاء والجلوس على الأرض وصعود السلالم إذا لم يكن ذلك ضروريًا.

تجنب ارتداء الأحذية غير المناسبة



قد يزداد ألم الركبة سوءًا عند ارتداء أحذية بكعب عالٍ أو أحذية لا توفر الدعم الكافي، لذلك اختر أحذية مريحة ودافئة تحتوي على بطانة كافية.

لا تهمل إدارة الوزن



زيادة الوزن تشكل عبئًا وحملًا كبيرًا على الركبة، مما يؤدي إلى تفاقم الألم وزيادة احتمالية حدوث المزيد من الإصابات، لذلك يجب الحفاظ على وزن صحى من خلال إتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، في تخفيف الحمل على الركبة ومن ثم تخفيف الألم.

لا تقم بتشخيص نفسك



يمكن أن تتسبب العديد من الحالات، مثل التهاب المفاصل وتمزق الغضروف المفصلي وإصابات الأربطة، في حدوث آلام الركبة، وقد يؤدي التشخيص الخاطئ إلى علاج غير مناسب، لذلك من المهم استشارة الطبيب للحصول على التشخيص الصحيح والعلاج المناسب.

لا تؤخر عملية استبدال الركبة



إذا كنت تعاني من آلام شديدة في الركبة على الرغم من تناول الأدوية أو العلاجات الأخرى، وأوصى طبيبك باستبدال الركبة، فقد يكون تأخير هذه الجراحة ضارًا لك، فالانتظار لفترة أطول يعني المزيد من الضرر للمفصل، مما قد يؤدي إلى تقييد الحركة وإضعاف العضلات وزيادة فرصة الحاجة إلى جراحة مراجعة أكثر تعقيدًا في وقت لاحق.