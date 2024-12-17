اختبار المشي لمدة 6 دقائق.. طريقة بسيطة لقياس صحة قلبك ورئتيك

كتبت إيناس البنا

الحفاظ على اللياقة البدنية أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، ومن الطرق البسيطة لقياس قوتك البدنية وقدرتك على التحمل إجراء اختبار يسمى اختبار المشي لمدة 6 دقائق، لا يقيس هذا التمرين البسيط مدى قوتك فحسب، بل يقدم أيضًا رؤى قيمة حول صحة أنظمتك القلبية الوعائية والرئوية، فكيف يعمل اختبار المشي هذا، وماذا يمكنه أن يخبرك عن صحتك؟.

ما هو اختبار المشي لمدة 6 دقائق؟

اختبار المشي لمدة 6 دقائق هو طريقة غير جراحية مصممة لتقييم قدرتك على التحمل وقدرتك الهوائية ولياقتك البدنية بشكل عام.

من خلال قياس المسافة التي يمكنك المشي بها خلال فترة 6 دقائق على سطح مستوى وصلب، يوفر هذا الاختبار مؤشرًا على مدى كفاءة عمل قلبك ورئتيك وعضلاتك، فهي طريقة سريعة وفعالة لتحديد قدراتك البدنية، وتقدم لمحة عامة عن مستويات صحتك ولياقتك البدنية.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا، فإن اختبار المشي لمدة 6 دقائق يعد أداة قيمة لتقييم صحة القلب والأوعية الدموية، فهو يساعد في تحديد مدى قدرة جسمك على أداء الأنشطة البدنية الروتينية، مثل المشي أو صعود السلالم، كما أنه يلقي الضوء على لياقتك القلبية الوعائية والتنفسية.

كيف يعمل الاختبار؟

لإجراء اختبار المشي لمدة 6 دقائق، يمشي المشاركون مسافة 30 مترًا ذهابًا وإيابًا على سطح مستوى لمدة ست دقائق، بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من المسافة بالسرعة التي تناسبهم، ولا مانع من التباطؤ أو أخذ فترات راحة قصيرة، لكن الهدف هو الاستمرار في المشي بشكل مستمر، ثم تتم مقارنة المسافة المقطوعة في ست دقائق بالمعايير القياسية، مع مراعاة عوامل مثل العمر والجنس والحالة الصحية.

بالنسبة للبالغين الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، فإن المشي من 400 إلى 700 متر في غضون ست دقائق أمر طبيعي، ومع ذلك، بالنسبة للأفراد الأكبر سنًا أو أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية، قد تكون المسافة أقصر، قد يمشي الأفراد الشباب الأصحاء مسافة أطول، في حين أن أولئك الذين يعانون من السمنة أو مشاكل صحية أساسية قد يقطعون مسافة أقل، يمكن للأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب وأمراض الرئة واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، أن تحد من قدرة الشخص على المشي، مما يجعل الاختبار أداة مفيدة لتحديد المشاكل الصحية المحتملة.

ماذا يشير إليه المسافة المقطوعة؟

قد تكون نتائج اختبار المشي لمدة 6 دقائق مفيدة، فقد تشير مسافة المشي الأقصر إلى العديد من المشكلات الصحية المحتملة، مثل ضعف صحة القلب والأوعية الدموية أو ضعف وظائف الرئة، وإذا واجه شخص ما صعوبة في المشي حتى لمسافة صغيرة، فقد يشير ذلك إلى أن قلبه لا يضخ الدم بشكل فعال، أو أن الأكسجين لا يتم توصيله بكفاءة إلى الجسم.

ويمكن أن يساعد الاختبار الأطباء في تقييم مدى كفاءة عمل قلب ورئتي الشخص، ويمكن استخدامه للتنبؤ بالمخاطر المحتملة التي يواجهها، بما في ذلك الاستشفاء، ومعدلات البقاء على قيد الحياة، والنتائج الصحية طويلة الأمد.

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات مزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو التليف الرئوي، أو مشاكل الجهاز التنفسي الأخرى، فإن اختبار المشي لمدة 6 دقائق مفيد بشكل خاص. يمكن أن يكشف ما إذا كانت صعوبات التنفس تحد من النشاط البدني ومدى كفاءة عمل الرئتين.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى أو السكري أو السرطان، فإن اختبار المشي لمدة 6 دقائق يوفر معلومات قيمة حول كيفية تأثير مرضهم على قدرتهم البدنية وجودة حياتهم بشكل عام. تشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يستطيعون المشي لمسافات أطول يميلون إلى تحقيق نتائج أفضل، بما في ذلك معدل بقاء أعلى ونوعية حياة أفضل.

إذا وجدت نفسك تمشي مسافات أقصر في الاختبار، فقد يشير ذلك إلى ضعف العضلات أو التعب البدني أو مشكلات أخرى تعيق أدائك البدني، يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تحسين القدرة على التحمل وقوة العضلات، ومعالجة بعض هذه المشكلات.

يعد اختبار المشي لمدة 6 دقائق طريقة مباشرة وفعالة لتقييم صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، فهى أداة قوية لأي شخص يتطلع إلى فهم لياقته البدنية وتحديد المشكلات الصحية المحتملة قبل أن تصبح أكثر خطورة، سواء كنت تعاني من حالة مزمنة أو تريد ببساطة تقييم صحة قلبك ورئتيك، فإن هذا الاختبار السريع يمكن أن يوفر رؤى أساسية حول صحتك العامة.