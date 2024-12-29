شاهد.. تحطم طائرة بكوريا الجنوبية ومصرع 151 من ركابها

وكالات

بعدما رجحت السلطات المختصة في كوريا الجنوبية أن يكون الارتطام بطيور في السماء، وأحوال الطقس السيئة من أسباب سقوط الطائرة المنكوبة التي كانت تقل 181 شخصاً، طفت مشاهد جديدة.

فقد وثق مقطع فيديو لحظة اصطدام طائرة "بوينغ 737" بسرب من الطيور في السماء، قبل أن تترنح وتهوي في مطار موان جنوب البلاد. لتصطدم لاحقاً بأحد السواتر وتنفجر مشتعلة. ما أدى إلى مقتل 151 شخصا على الأقل حتى الآن كانوا على متن تلك الطائرة العائدة لشركة جيجو للطيران.

🚨 BREAKING VIDEO: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea. #Breaking #Muan #SouthKorea

pic.twitter.com/6aBHyRyrF9 — Breaking News Video (@BreakingAlerter) December 29, 2024

في حين أكدت وزارة النقل أن برج المراقبة أرسل تحذيرا من اصطدام طائر بالطائرة قبل تحطمها.

وبحسب موقع العربية، أعلنت مديرية الإطفاء المحلية انتشال ناجيين، رجل وامرأة كلاهما من أفراد طاقم طائرة بوينغ 737-8AS التي تحطمت بشكل كلي تقريبا عند الهبوط.

كما رجحت مقتل كافة الركاب الباقين أي 179 شخصاً.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة جيجو إير الكورية الجنوبية، عن اعتذاره لعائلات قتلى ومصابي الحادث.

وقال كيم إي-باي في تعليق مقتضب للإعلام إن دعم عائلات القتلى يمثل أولوية قصوى في الوقت الحالي.

وكانت مشاهد مروعة انتشرت على مواقع التواصل وثقت انحراف الطائرة عن مدرج مطار موان أثناء هبوطها واصطدامها بسياج ثم انفجارها واشتعال النيران فيها.

يذكر أن هذا العام (2024) شهد عدة حوادث طيران تعددت أسبابها سواء لأخطاء تقنية أو ظروف الطقس، رغم ذلك لا يزال الطيران يعتبر من آمن وسائل النقل حول العالم.