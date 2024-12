شاهد.. تحطم طائرة بكوريا الجنوبية ومصرع 151 من ركابها

بعدما رجحت السلطات المختصة في كوريا الجنوبية أن يكون الارتطام بطيور في السماء، وأحوال الطقس السيئة من أسباب سقوط الطائرة المنكوبة التي كانت تقل 181 شخصاً، طفت مشاهد جديدة.

فقد وثق مقطع فيديو لحظة اصطدام طائرة "بوينغ 737" بسرب من الطيور في السماء، قبل أن تترنح وتهوي في مطار موان جنوب البلاد. لتصطدم لاحقاً بأحد السواتر وتنفجر مشتعلة. ما أدى إلى مقتل 151 شخصا على الأقل حتى الآن كانوا على متن تلك الطائرة العائدة لشركة جيجو للطيران.

🚨 BREAKING VIDEO: New video shows moment Boeing 737-800 plane carrying 181 people onboard crashes at Muan International Airport in South Korea. #Breaking #Muan #SouthKorea

pic.twitter.com/6aBHyRyrF9