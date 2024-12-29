كوريا الجنوبية: انتشال مسجل الصوت الخاص بالطائرة المنكوبة بمطار موان الدولى

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أكد مسئول بوزارة البنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، انتشال مسجل الصوت الخاص بالطائرة المنكوبة بمطار "موان" الدولي، وذلك في أعقاب الحادث الذي تسبب في مقتل أكثر من 170 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، أن السبب الدقيق لتحطم الطائرة ما زال قيد التحقيقات.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط - ربما بسبب الاصطدام بطيور - هو السبب وراء وقوع الحادث.