وكالة الإطفاء الكورية الجنوبية تعلن ارتفاع ضحايا حادث الطائرة لـ151 قتيلا

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أكدت وكالة الإطفاء الوطنية في كوريا الجنوبية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة بمطار "موان" الدولي خلال الساعات الماضية إلى 151 قتيلا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ إثنين من أفراد طاقم الطائرة من بين الحطام ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط ربما بسبب الاصطدام بطيور هو السبب وراء وقوع الحادث.

وكانت قد أفادت السلطات الكورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" بأن النيران اندلعت في طائرة كان على متنها 181 شخصا بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار موأن الدولي بجنوب غرب سول اليوم ؛ مما أسفر على المرجح عن مقتل معظم من كانوا على متنها باستثناء شخصين تم إنقاهما.

وأشار البيان إلى أن جسم الطائرة مدمر بشكل شبه كامل ومن الصعب التعرف على هويات المتوفين .. لافتا إلى أن عمليات انتشال الجثث جارية، وهو ما يستغرق بعض الوقت.