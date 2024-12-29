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القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب كوريا الجنوبية لـ177 قتيلا

الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:33 م
القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب كوريا الجنوبية لـ177 قتيلا تحطم طائرة كوريا الجنوبية
كتب ـ محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية إلى 177 قتيلا".

أعلن القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الأحد مدينة "موان" بمقاطعة "جولا الشمالية" منطقة كوارث، وذلك بعد حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران "جيجو" بالمطار قبل ساعات.

وتعهد تشوي بأن الحكومة ستعمل جاهدة للكشف عن سبب وقوع الحادث وستضع التدابير اللازمة لمنع تكراره.

وقال مُتحدث باسم شركة الطيران "جيجو إير" إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737-8AS.

من جانبه، طالب الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشون سانج موك، ببذل كل الجهود الممكنة في عمليات الإنقاذ بعد تحطم طائرة بمطار موان، كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ بشأن حادث تحطم الطائرة.







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